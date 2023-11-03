Москва, 3 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за неделю уничтожила 10 военных самолётов и вертолёт украинской армии. Об этом 3 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолётов воздушных сил Украины и один вертолёт», — сказал он.

Военный уточнил, что в это число вошли: пять истребителей МиГ-29, три тяжёлых истребителя Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолёт L-39 и вертолёт Ми-8 ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября Конашенков рассказал, что Армия России за неделю 15 раз нанесла удары по местам дислокации и складам украинских войск и иностранных наёмников в зоне проведения СВО. Он добавил, что в результате этого удалось уничтожить ангары подготовки авиационной техники ВСУ к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, а также группы иностранных инструкторов и наёмников

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что ВС России за неделю отразили на краснолиманском направлении 20 атак ВСУ. По его словам, за это время украинская армия потеряла более 920 военных и три танка.