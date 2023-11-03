Москва, 3 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю боёв на херсонском направлении в зоне специальной военной операции потеряли до 550 военнослужащих, сообщил 3 ноября на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств», — сказал он.

Конашенков также сообщил, о нанесении ударов по позициям 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ, расположившиеся в районах населённых пунктов Тягинка и Ивановка в Херсонской области. Кроме того, российские войска сорвали попытки подразделений ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Планы противника сорвала российская артиллерия.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил на совещании об истощении и деморализации украинских бойцов. Он добавил, что возможности ВСУ истощаются, но киевский режим продолжает гнать бойцов в новые безуспешные атаки, в ходе которых украинская армия несёт больше потери.

Член сената Конгресса США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс 2 ноября заявил о неизбежном завершении конфликта на Украине потерей Киевом части территорий. Он уверен, что к этому мнению пришли все, кто знаком реальной ситуацией на фронте.