Краснодар, 3 ноября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. 100 миллионов рублей будет направлено в этом году в Краснодарском крае на развитие инженерно-технических центров на базе предприятий. Эта новая мера поддержки машиностроителей реализуется по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в рамках Плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на Кубани.

Zavkomgroup.com Машиностроение

Как рассказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, поддержка будет предоставлена предприятиям машиностроения и радиоэлектронной промышленности, создающим и развивающим на своей базе инженерно-технические центры. «Эта мера поможет производителям разрабатывать и внедрять новые промышленные технологии, создавать импортозамещающую технику и оборудование, повышать квалификацию сотрудников, обучать начинающих специалистов и студентов, — отметил он. — В этом году объем финансирования составит 100 миллионов рублей».

В рамках отраслевой госпрограммы развития краснодарской промышленности и повышения ее конкурентоспособности предприятиям будет возмещаться 95% затрат предприятий на создание и развитие инженерно-технических центров. Максимально одно предприятие сможет получить до 10 миллионов рублей. Отбор на предоставление меры поддержки проводят до 10 ноября 2023 года.

В Краснодарском крае для предприятий промышленного комплекса доступно 11 направлений субсидирования из краевого бюджета, 16 программ льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности региона. Также индустриальные компании могут воспользоваться налоговыми льготами, преференциями на землю, бесплатным продвижением выпускаемой продукции на ведущих отраслевых выставках и Промышленном портале региона.