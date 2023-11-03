Москва, 3 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. На 75-м году жизни умер вице-адмирал Валерий Исак. Об этом «Известиям» сообщил председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин. По его словам, Исак скончался ночью 3 ноября дома в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Валерий Исак родился в Баку 25 января 1949 года. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова в 1971 году, а в 2000-м получил звание вице-адмирала.

С 2000 по 2005 год был руководителем Главного управления глубоководных исследований Минобороны. В 2003 он руководил испытаниями первой Атомной глубоководной станции АС-12. В 2005 году ушёл в отставку.

Вице-адмирал Исак имеет множество государственных, ведомственных наград и знаков отличий, в том числе и от общественных организаций.