Пекин, 3 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Украина почти полностью осталась без поддержки Запада и всеми возможными способами пытается вернуть внимание союзников. Об этом 2 ноября написал китайский портал Sohu.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По сравнению с тем, как [глава киевского режима] Зеленский раньше «выпрашивал еду [западную помощь] на расстоянии», сейчас Украина прямо встала на колени», — говорится в публикации.

По словам авторов, для того, чтобы снова завоевать внимание Запада глава киевского режима требует от украинской армии каждодневных успехов и продвижения не менее чем на 500 метров, однако это не дало никаких результатов, и Украина продолжает оставаться у союзников на втором плане.

При этом военная промышленность стран — членов НАТО не в состоянии одновременно снабжать боеприпасами и Израиль, и Украину.

«Итак, бремя на плечах Украины стало в два раза тяжелее. А что будет дальше, покажет лишь время», — заключили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что у Киева есть запасной план на случай прекращения оказания западными странами помощи Украине. При этом он подчеркнул, что украинские власти уверены, что Запад продолжит им оказывать поддержку.

Представитель минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко 2 ноября признал, что ВСУ не смогут продолжать военные действия без помощи Запада. По его словам, при таком развитии событий США нужно просто забыть об Украине.

Палата представителей Конгресса США 2 ноября одобрила предложенный Республиканской партией законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю без упоминания в этом документе Украины. За документ проголосовали 226 конгрессменов, 196 высказались против него.