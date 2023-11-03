Бывшего футболиста Бугаева арестовали до конца года
Бывшего футболиста Бугаева арестовали до конца года по делу о сбыте наркотиков
Москва, 3 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева арестовали до конца года по делу о подготовке к сбыту наркотиков. Об этом стало известно 3 ноября.
Зал суда, в котором огласили вынесенное решение, спортсмен покинул в наручниках в сопровождении полиции.
Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Бывший футболист российской сборной в момент задержания пытался скрыться от полицейских и оказывал сопротивление. Бугаеву грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Позднее отец спортсмена, Иван Бугаев, заявил, что его сын не причастен к вменяемой ему торговле наркотиками. По мнению отца, его сын оказался не в том месте не в то время и «попал под раздачу». Старший Бугаев критически отнёсся к информации об обнаружении наркотиков у футболиста и сообщил, что его задержали за неповиновение полиции.