Москва, 3 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева арестовали до конца года по делу о подготовке к сбыту наркотиков. Об этом стало известно 3 ноября.

Кадр из видео

Зал суда, в котором огласили вынесенное решение, спортсмен покинул в наручниках в сопровождении полиции.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Бывший футболист российской сборной в момент задержания пытался скрыться от полицейских и оказывал сопротивление. Бугаеву грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Позднее отец спортсмена, Иван Бугаев, заявил, что его сын не причастен к вменяемой ему торговле наркотиками. По мнению отца, его сын оказался не в том месте не в то время и «попал под раздачу». Старший Бугаев критически отнёсся к информации об обнаружении наркотиков у футболиста и сообщил, что его задержали за неповиновение полиции.