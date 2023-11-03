Лондон, 3 ноября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Два британских блогера Джош Питерс и Арчи Мэннерс провели эксперимент. Они решили проверить, насколько цены на продукты в их стране отличаются от польских. Об этом они рассказали в блоге на YouTube.

Hesther Ng/Global Look Press

Питерс и Мэннерс приобрели билеты на самолёт до Польши и оплатили багаж на обратный рейс, чтобы привезти покупки. Предварительно они совершили покупку продуктов в местном супермаркете сети Lidl, потратив 164 фунтов стерлингов. Они отметили, что сейчас в Великобритании «кризис стоимости жизни» — например, цены на продукты стали «заоблачными».

Прибыв в польский город Познань, блогеры остановились в хостеле. Всё это время они передвигались пешком или на автобусе. Затем они совершили покупку тех же продуктов в той же торговой сети, потратив почти 97 фунтов стерлингов.

Питерс и Мэннерс подсчитали, что сэкономили 11 фунтов стерлингов, вычтя стоимость авиабилетов, проживание в хостеле. Они сказали, что многие продукты при транспортировке помялись или просыпались.

ИА Регнум сообщало о приезде в Россию блогера из Австралии Travelling with Russell. Он побывал в Москве и показал низкие цены и разнообразие еды в продуктовых магазинах. В комментариях под роликом российские пользователи оставили различные комментарии. Один мужчина написал, что, если бы иностранцам показали цены на газ и бензин, те ещё больше бы удивились. Женщина написала, что по восемь часов варит холодец на газовой плите и зимой всё время проваривает помещения.