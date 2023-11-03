Москва, 3 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Группы «Вагнер» де-факто не существует, рассуждения на тему их действий ни на чём не основываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили что де факто такой группы не существует», — сказал Песков, комментируя статью Wall Street Journal, в которой сообщалось, что находящаяся в Сирии группа «Вагнер» может передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Хезболле».

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