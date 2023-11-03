Москва, 3 ноября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин посетит Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, точную дату визита главы государства сообщат заранее, заявил журналистам 3 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фотохост — агентство РИА Новости/РИА Новости

«Путин побывает на ВДНХ в другой день», — сказал Песков в ответ на вопрос, посетит ли он выставку в день открытия.

В Кремле пообещали проинформировать об этом заранее.

Международная выставка-форум «Россия» пройдёт на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент 29 марта поручил провести в Москве Международный экономический форум «Россия». В поручении президента отмечалось, что форум проведут в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики.

В выставке-форуме примут участие 89 субъектов России. Каждый регион представит уникальную экспозицию, которая расскажет об особом характере и достижениях. Пройдут дни регионов, деловые недели. Посетителей форума ожидают культурно-развлекательные программы, фестивали культурных традиций и ярмарки.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 октября заявил, что Москва готова принять выставку-форум «Россия». Он подчеркнул, что лучшего места для неё, чем ВДНХ, нет. Глава российской столицы 31 октября рассказал, что организаторы выставки покажут главные достижения России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.