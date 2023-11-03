Мелитополь, 3 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Украинская армия ведёт переброску под Авдеевку (ДНР) части подразделений оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» с времевского направления, где их заменяют частями теробороны. Об этом 3 ноября рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«На времевском направлении сейчас происходит ротация подразделений ВСУ, туда направляют в первую очередь тероборону, а оттуда под Авдеевку выводят часть сил группировки «Таврия», — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов пояснил, что возможная потеря Авдеевки может очень сильно стратегически помешать украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потери украинских войск у Синьковки в Харьковской области превышают количество поступающих пополнений. Эксперт высказал мнение, что в случае сохранения такой тенденции в течение ещё десяти дней у командования ВСУ физически не останется сил и средств для удержания российских войск на купянском направлении.

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс 2 ноября написал, что российские военные за последние две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, который Киеву поставил Запад. Журналист напомнил, что ранее на этой неделе украинские войска лишились ещё одного «редкого и ценного» танка Leopard 2A6 под Авдеевкой.