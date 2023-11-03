Будапешт, 3 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. План Европы по дальнейшему финансированию Украины оказался провальным, заявил 3 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Организации тюркских государств в Астане.

kremlin.ru Виктор Орбан

«Стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследуется до сих пор, это полный провал, потому что Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие», — объяснил он.

По мнению Орбана, в Брюсселе считают, что Киев может выйти из конфликта победителем, а Запад сможет сменить российское руководство. При этом, по словам премьера, есть план «Б», который заключается в поддержании мира, и Венгрия поддерживает его. Орбан призвал построить структуру, приемлемую и для Украины, и для России.

Как сообщало ИА Регнум, в июле правительство Венгрии выставило Украине ультиматум по поставкам оружия. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Будапешт ранее воздерживался при голосовании о поставках, но пока венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», будет голосовать против. Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему требует от Киева убрать банк из перечня, и, пока этого не произойдёт, согласия на выплаты членам Евросоюза для поставок оружия ВСУ она не даст. Орбан также заявлял, что США могли бы немедленно прекратить украинский конфликт, однако просто не хотят этого.