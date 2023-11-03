Канберра, 3 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Австралийская певица Sia выложила видео с танцующей парой из заснеженной Самары в своём TikTok.

Кадр из видео

На кадрах пара танцует вальс под новогоднюю песню певицы под названием «Snowman». Всё это происходит на тротуаре около пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в Самаре. За спиной вальсирующей пары располагался ТЦ и продуктовый магазин «Пятёрочка».

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Видео набрало больше 13 млн просмотров и 700 тыс. лайков.

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