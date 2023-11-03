Москва, 3 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про кровавые сосульки, подводный детский сад, арбуз со свастикой и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Хеллоуин

Центральный федеральный округ

В Москве нашлась удивительная миниквартира. Недалеко от центра предлагается в аренду «квартира» размером в 3,4 квадратных метра. Ни душа, ни туалета, ни кухни нет. Владелец советует ходить в душ и туалет в соседний фитнесс-клуб, а питаться в кафе и ресторанах. Снять квартиру можно за 24 тысячи рублей. Причем съемщик не должен иметь вредных привычек. «Гарри Поттер по-русски», — иронизируют «Новости Москвы».

В подмосковном Протвино разбили аллею роз. Лучшего времени не нашлось: более сотни цветов высадили в мерзлую землю на Лесном бульваре. «Серпухович» напоминает, что проект аллеи стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах…

В котокафе Липецка поздним вечером пробрался мужчина, чтобы поспать на диване с котиками. Разбитое окно заметили прохожие, приехала полиция и задержала бедолагу. «Липтаун» передает, что он в больнице: проникновение через окно не прошло даром.

В Орле готовятся выращивать редкий овощ под названием катран. «Орлиный взор» уточняет, что растение называют «миролюбивым заменителем хрена». Под производство получен серьезный грант, и в будущем году в Орле надеются собрать 70 центнеров катрана. Если увидите в магазинах, не удивляйтесь.

Северо-Западный федеральный округ

«Без меня меня женили»: такой конфуз случился с жительницей Санкт-Петербурга, которая потеряла паспорт, а спустя некоторое время узнала, что по ее паспорту на ней женился гражданин одной из африканских стран. Своего «супруга» петербурженка никогда не видела. Фиктивный брак был зарегистрирован с целью получения иностранцем российского гражданства. В ближайшее время его признают недействительным, сообщает 1703.

Оказалось, что почти 50 процентов петербуржцев верят в гадания и пытаются узнать свое будущее разными «традиционными» методами: по картам, звездам. Только пять процентов в такую чепуху не верит. «Новости XXI века», — грустят «Записки декабриста».

В центре Петрозаводска на крыше дома аккурат к Хеллоуину выросли зловещие кровавые сосульки. Получилось случайно. КарелInform предполагает, что сосульки приобрели красный цвет из-за ранее проведенных кровельных работ.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде на дне Силикатного озера обнаружили подводный детский сад. На глубине семи метров дайвер внезапно увидел обеденный стол с блюдцем, компьютерный стул, старый телевизор, велосипед, плюшевые игрушки. Вскоре выяснилось, что композицию составили сотрудники местного дайвцентра, чтобы сделать ныряние более увлекательным. «Спасибо, что не догадались рассадить у стола детские манекены», — считает «Страновед».

В Уфе из шахты лифта спасли спящего «Человека-паука». По словам канала «Башкирия Онлайн», утром 21-летний парень застрял в лифте и не придумал ничего лучше, кроме как выбить плафон освещения и вылезти на крышу кабины. Он пролез четыре этажа, добрался до конца шахты, залез в боковой вентиляционный короб и заснул. Его товарищ, обеспокоенный пропажей приятеля, позвонил в экстренные службы. Спасатели нашли и разбудили юношу, затем помогли ему спуститься.

В Нижнекамске выпал снег, и коммунальные службы отправили работников косить траву. «Новые технологии, не иначе. Те же самые, по которым кладут асфальт прямо в лужу», — шутит «Итиль».

В Саранске двое братьев, «мальчики 46 и 42 года», как их назвал «Голос торамы», украли по электросамокату, перекрасили их в другой цвет и разъезжали по городу. Их задержали. Лучшая иллюстрация к шутке, что первые пятьдесят лет в жизни мужчины — самые трудные.

Южный федеральный округ

«Ростов главный» узнал, что на далеких Филиппинах верят, будто надпись «Ростов-на-Дону» приносит удачу. Начало примете положила невинная шутка туриста, который рассказал, что в России на автомобили обязательно клеят разные надписи на удачу, и подарил владельцу отеля наклейку с надписью «Ростов-на-Дону». Теперь уже не одна машина на Филиппинах ездит с такой надписью. Безобидная шутка русского туриста породила целую примету.

Северо-Кавказский федеральный округ

Двое подростков стащили из дагестанского магазина ящик для пожертвований. Внутри нашли чуть больше пяти тысяч рублей мелкими купюрами. Улов разделили. Один, недолго думая, купил на рынке новые треники, со вторым получилось интереснее: его замучила совесть, и он раздал деньги детям на улице. Впрочем, сообщает Mash Gor, задержаны оба. Похитители пообещали возместить украденное.

Уральский федеральный округ

Грузчика из овощного ларька в Сургуте оштрафовали за арбуз со свастикой, который гордо лежал на прилавке. Суд признал мужчину виновным за демонстрацию запрещенной символики и наложил штраф в размере 1000 рублей. «Ханты, деньги, нефтевышки» уточняют, что сам арбуз почему-то не конфисковали.

Сибирский федеральный округ

Удивительная история случилась с жителем Новосибирска. На своем банковском счету он неожиданно обнаружил миллиард рублей. Одновременно с этим оказались заблокированы его карты. Сибиряк потратил целую неделю, чтобы в банке разъяснили ситуацию. В конце концов миллиард списали, карты разблокировали. Но мужчина собирается судиться за причиненный моральный ущерб, знает НГС.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутске теперь можно заранее оплатить свою кремацию. «Это вроде бессрочного сертификата, который можно оплатить по текущим ценам, а использовать в любое время спустя много лет. Стоимость в договоре зафиксирована и не меняется», — удивляется «КП-Якутия».

На Камчатке, в Петропавловске, уже устали спасать туристов, которые лезут и лезут на городскую сопку Никольская в неположенном месте. «Ну у нас это уже какая-то национальная забава — подниматься на сопку, застревать на ней, а потом вызвать спасателей», — иронизирует «Мачо с Авачи».

На Колыме, в поселке Усть-Омчуг, три месяца не могут найти бармена в молодежное кафе. «Смотровая вышка» рассказывает, что недавно вакансией заинтересовались из Новосибирска, но затем передумали. В поселке не отчаиваются и продолжают поиск. Бармену обещают казенную квартиру и хорошую зарплату. Не хотите?

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 10 ноября.