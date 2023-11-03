Москва, 3 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 ноября назвал судьбоносной задачей страны обеспечение межнационального согласия и укрепление культуры и традиционных ценностей. Об этом он заявил в приветствии участникам Всероссийского форума «Народы России». По словам главы государства, многообразие языков, религий, обычаев — истинное богатство Отечества.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа России. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление нашей культуры, традиционных ценностей», — говорится в сообщении российского лидера.

Путин подчеркнул, что важно задействовать в этом весь потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября на сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что в международной системе под ударом может оказаться кто угодно, если та или иная страна не понравилась гегемону, поэтому прочный мир установится, когда все станут чувствовать себя в безопасности и понимать, что их мнение уважают, что существует равновесие и отсутствует принуждение.