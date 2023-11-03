Москва, 3 ноября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Мониторинг базы Интерпола выявил видео, на котором было зафиксировано сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой. Полицейским удалось выяснить, что данный Google-диск, на котором размещалось видео, принадлежит жителю Зеленограда, который пропал больше года назад. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Оперативники обнаружили один видеоролик и около 10 фотографий с сексуальным насилием над ребёнком. По данному факту стали проводить проверку.

«Данные файлы выявлены на ресурсах. На видео неизвестный совершает насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. В ходе проверки удалось установить, что данный диск был зарегистрирован на 41-летнего мужчину, проживающего в Зеленограде. По месту прописки мужчина давно не живёт. Там живёт его родственник», — рассказал собеседник агентства.

Соседи мужчины рассказали, что не видели его больше года. Сейчас в квартире подозреваемого проживает его престарелый дядя. Жильцы дома жалуются, что пенсионер по вечерам тащит с помойки к себе домой разный хлам, из-за которого квартира сама превратилась в мусорный бак. Соседи несколько раз жаловались на подозреваемого и его дядю, что они развели в подъезде антисанитарию, и из их квартиры разбегаются тараканы.

Сейчас полиция продолжает проверку и выясняет личности всех участников видео.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве возбудили уголовное дело на мужчину, который совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Это произошло 2 сентября на станции метро «Текстильщики».