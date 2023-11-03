Москва, 3 ноября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. На экраны вышел последний эпизод «Реальных пацанов». Сериал выходил на протяжении 13 лет. В последней серии главный герой — Колян (Николай Наумов) отправился в госпиталь к раненым в зоне спецоперации бойцам.

Кадр из видео

Так, в одной из сцен серии Колян отдыхает в ресторане в компании товарищей, когда к нему подходит официант и признаётся, что смотрел их сериал в молодости. Он просит автограф и записать видео с приветом его однокласснику, который «с Донбасса после СВО в госпитале лежит».

«А че приветы-то передавать, куда ехать?» — спрашивает Колян, после чего герои едут в больницу.

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Сопровождается сцена песней группы «Смысловые Галлюцинации» «Вечно молодой»,. В кадре Колян жмёт руки и обнимает людей в камуфляжной одежде, некоторые из них с костылями.

«О чем я думал, общаясь с этими молодыми ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где‑то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии богатых утонченных людей, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные настоящие пацаны», — заключил Колян.

Актёр Николай Наумов никогда не скрывал своей поддержки бойцов СВО. В июле он передал видео-привет десантникам 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«76-я Псковская дивизия, родненькие, пацаны. Всем огромный привет передаём со съемочной площадки «Реальных пацанов». Желаем вернуться с победой. Живыми, здоровыми. Обнимаем, целуем. Возвращайтесь, братья!» — сказал артист.

Ранее он также желал российских военным поскорее вернуться домой с победой.