Греция, 3 ноября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Утром 3 ноября на острове Эвбея в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила газета Kathimerini.

Sascha Ditscher via www. imago-im/Global Look Press

Как сообщили в Геодинамическом институте столицы Греции, землетрясение произошло к северо-востоку от Афин в 09:26 мск.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к востоку от города Прокопи. Очаг залегал на глубине 14,2 км.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 3,8.

Комментируя это событие, глава города Мантуди Гиоргос Цапурниотис сказал, что ущерба нет, хотя подземные толчки сильно чувствовались.

«Немного битого стекла и в основном оползни», — добавил Цапурниотис.

По словам директора Геодинамического института Афанасиоса Ганаса, в Центральной Эвии нет разлома, который мог бы вызвать землетрясение.

«Хотя толчки были сильными, в целом землетрясение средней силы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Чили. Разрушений не последовало. Очаг залегал на глубине 38 км, эпицентр находился в 55 км от города Уаско.

В Иране 20 октября произошло землетрясение магнитудой 4,9. В результате пострадали семь жителей провинции Фарс.