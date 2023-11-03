Москва, 3 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. По версии FourFourTwo советский вратарь Лев Яшин вошёл в число лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу, сообщили 3 ноября на сайте издания.

ИТАР-ТАСС/Архив Советский вратарь Лев Яшин

«Получивший прозвище «Черный паук», Яшин в 1963 году стал первым вратарем, завоевавшим «Золотой мяч», — говорится в материале.

В статье рассказывалось о 33 самых выдающихся игроках за всю историю Кубка мира. Яшин в этом списке занял 16 место.

При этом лучшим игроком по версии FourFourTwo стал бразилец Пеле, второе место занял Лионель Месси, а третье Диего Марадона. В топ-10 вошли бразильцы Роналдо и Гарринча, французы Зинедин Зидан и Килиан Мбаппе, немцы Франц Беккенбауэр и Мирослав Клозе, а также португалец Эйсебио.

Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. С 1944 года начал регулярно играть в футбол в команде завода, а после пришёл в московское «Динамо». В течение всей жизни Яшин оставался приверженцем этого футбольного клуба.

Яшин стал Олимпийским чемпионом 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Он также пятикратный чемпион СССР и трёхкратный обладатель Кубка СССР. Помимо этого советский вратарь стал Заслуженным мастером спорта СССР (1957 год), Героем Социалистического Труда (1990) и кавалером двух орденов Ленина (1960 год, 1990 год).

Кроме того, футболист признан лучшим вратарём XX века по версии FIFA. В 2003 году Российский футбольный союз назвал Яшина лучшим игроком страны за последние 50 лет.

После последнего выступления за «Динамо» Яшину в 1970-х годах предложили остаться в клубе в должности начальника команды. В 1981 году он занял пост заместителя председателя Федерации футбола СССР.