Москва, 13 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российские производители парфюмерии и косметики наращивают выпуск продукции и активно осваивают зарубежные рынки. Сегодня на рынке красоты работает порядка 700 российских производств, 100 из которых образованы за последние два года, сообщила председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова.

hochyvseznat.ru Натуральная косметика

Всё более популярными за пределами страны российская косметика и парфюмерия становятся благодаря высокому качеству, натуральному сырью и приемлемым ценам. А развивать сотрудничество с иностранными партнерами помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

К примеру, компания «Инвит», резидент технопарка «Королёв», производит косметику для лица, тела и волос для крупных российских и зарубежных брендов. Она в два раза увеличивает производственные мощности для наращивания экспорта в Китай. Благодаря нацпроекту предприятие получило ещё более тысячи квадратных метров производственных площадей, что позволило создать новые цеха и собственную современную лабораторию.

«В Китай мы поставляем продукцию под брендом «Инвит». Сейчас обсуждаем возможность производства косметических средств для китайских компаний под собственной торговой маркой. На данный момент в портфеле «Инвит» более 1000 наименований продукции. В месяц наши технологи разрабатывают около 30–40 новых рецептов кремов, шампуней, бальзамов, мыла и многого другого. У нас есть собственная лаборатория, в ближайшее время мы планируем её расширить и установить там современное высокотехнологичное оборудование, которое позволит еще тщательнее проверять и испытывать наши средства на всех этапах — от входного сырья до готовой продукции», — подчеркнула коммерческий директор компании Елена Куликова.

Новые линии на производстве позволят компании автоматизировать производственные процессы разлива продукции, фасовки, наклейки этикеток и маркировки, отмечает генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.Это поможет повысить производительность труда на 40%.

«Резидент технопарка «Королёв» сейчас выпускает более 5,4 млн единиц продукции в год, расширение площадей позволит увеличить производственные мощности в два раза. Для новых цехов компания уже закупила автоматические конвертировщики и варочные реакторы у отечественных производителей. Полуавтоматические наливочные дозаторы «Инвит» произведет самостоятельно», — отметил Владимир Слипенькин.

Предприниматель из Чебоксар Елена Мокеева продолжает развивать свой бренд косметики M. AKLIVE. Сейчас бьюти-продукцией этой марки — профессиональными средствами для ухода за кожей лица и тела пользуются не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Привести товар в соответствие с требованиями стран-импортеров Елене помогли в Центре поддержки экспорта Чувашии. Там же постоянно консультировали и сопровождали экспортные контракты. Кроме того, благодаря субсидии от Центра поддержки экспорта производственные площадки бренда получили сертификат соответствия всем стандартам.

«Сертификация производств нашей компании стала для нас возможностью еще раз подтвердить высокое качество и безопасность наших продуктов, а также соответствие мировым стандартам. Уверена, с помощью сертификата GMP мы откроем новые иностранные рынки», — отметила Елена Мокеева.

По словам руководителя Центра экспортной поддержки Чувашии Григория Данилова,M. AKLIVE не собирается останавливаться на достигнутом и готовится покорять новые рынки зарубежья. Для заключения новых экспортных сделок понадобится сертификация продукции и присутствие на международных выставках. Эта помощь от государства предприятию будет обеспечена, подчеркнул Данилов.

nvkz-tub.ru Натуральная косметика

В Камчатском крае на экспорт выходят бренды «Создавая себя» и «Камчатская тундра». Оба разработала предприниматель Ольга Маслова.Под маркой «Создавая себя» сегодня выпускаются фитопродукция, косметические и космецевтические средства. Бренд «Камчатская тундра» выпускает банные сборы и шоколад. Все товары призваны снизить канцерогенную нагрузку на организм человека и обеспечить функциональное и зримое оздоровление. По словам Елены, в составе продукции — сибирские травы, дальневосточные дикоросы, эфирные масла, ягоды, грибы. Широкий ассортимент разработан на основе современных технологий и с применением высококачественного натурального сырья.

Вот уже два года Ольга активно выводит свою продукцию на российский и международный рынок через интернет-площадки. Пробная партия товара брендов уже направлена в Белоруссию.

«Размещение продукции на электронных торговых площадках, безусловно, повысит узнаваемость брендов Ольги Масловой в России и за рубежом», — подчеркнула руководитель регионального Центра поддержки экспорта Татьяна Ломова.Она также отметила, что расширение рынков сбыта и увеличение продаж в свою очередь благоприятно отразится на экономике Камчатки в целом.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется по решению президента России Владимира Путина. Благодаря нацпроекту отечественные производители получают господдержку при выходе на международные рынки.

В том числе производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

По нацпроекту, к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.

Увидеть достижения России, ключевые проекты и разработки компаний, организаций и регионов можно на Международной выставке-форуме «Россия». Она открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Инсталляция «Живая карта России» воспроизводит различные видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны. Выставка включает мероприятия деловой, образовательной, культурно-развлекательной программы.

В культурно-развлекательную программу войдут концерты, фестивали, экскурсии, мастер-классы, будут представлены уникальные культурные особенности и традиции регионов России. Главными темами образовательной программы станут достижения России в области науки, историческое и культурное наследие страны, её успехи в области устойчивого развития, аспекты развития предпринимательства и высшего, среднего образования. Этим темам будут посвящены лекции, практикумы, тренинги, круглые столы, семинары, викторины, мастер-классы, презентации и другие события.