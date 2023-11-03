Вашингтон, 3 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским падёт в результате российской специальной военной операции (СВО). Такое мнение 3 ноября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

OLIVIER MATTHYS/POOL/ТАСС Владимир Зеленский

«Россия нанесёт Украине не только военное поражение, что она и делает, пока мы говорим, но и политическое поражение режиму Зеленского. Бандеровщина будет истреблена», — сказал он.

По словам эксперта, из-за отказа Киева от стамбульских договорённостей о постоянном нейтралитете Украины, он может потерять ещё больше территорий.

Риттер выразил мнение, что идущие в Харьковской области боевые действия являются новым этапом освобождения российскими военными территории Украины, и после Харькова, российская армия освободит Днепропетровск, Николаев и Одессу.

«Это конец Украины как современного государства, если только Зеленский не сделает разумную вещь и не заключит мир», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленского презирают на Западе. Эксперт отметил, что Киев уже практически проиграл в конфликте с Россией из-за колоссальных потерь ВСУ, в результате чего Зеленский превратился в посмешище для союзников.

Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что Запад делает ставку на главкома ВСУ Валерия Залужного, готовя его на замену Зеленскому. По словам главы движения, именно поэтому в западной прессе появляются заявления военачальника с адекватной оценкой состояния дел на линии фронта.

Позднее 2 ноября руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил ИА Регнум, что Залужный решил не расписываться в собственном бессилии, а попытался перенести вину за неудачи ВСУ на украинское политическое руководство.