Москва, 3 ноября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Российская актриса Галина Мочанова умерла на 90-м году жизни 2 ноября, сообщил сайт «Кино-театр. ру».

Кадр из фильма «Мажор-3» реж Мажор-3 Игорь Твердохлебов. 2018. Россия Галина Мочанова

Кинодебют Галины Мочанова — роль птичницы Вали в фильме 1957 года «Поддубенские частушки».

Зрителю она известна по фильму «Приключения принца Флоризеля» (хозяйка дома в Париже), сериалам «Глухарь» (мать Грачёвой), «Агент национальной безопасности — 2» (сыграла деревенскую жительницу), «Улицы разбитых фонарей» — третья и пятая части, «Тайны следствия — 2», «Опера — 2. Хроники убойного отдела».

В 2022 году Мочанова снялась в сериалах «Дельфин. Продолжение» (соседка Веры), «Открывай, полиция!» (эпизодическая роль), «Что и требовалось доказать — 2» (соседка Штоппеля), а в 2023 году в фильме «Мёрзлая земля».