Нижний Новгород, 3 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Семья мигрантов из ближнего зарубежья, чей сын избил мальчика в нижегородской школе в середине сентября, будет выдворена из России. Об этом заявили в Главном управлении МВД РФ по Нижегородской области

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе проверки, правоохранители выяснили, что 41-летний отец и 34-летния мать устроившего драку школьника нарушили миграционное законодательство РФ. Так, мужчина не встал на учёт, а женщина не выехала из страны по истечении установленного законом срока пребывания. Также семья не поставила на миграционный учёт троих своих несовершеннолетних детей.

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учёте, также будут выдворены вместе с родителями», — сообщили в региональном МВД.

В настоящее время семя находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

Драка в школе

28 октября в соцсетях и нижегородских пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как восьмиклассник избивает младшего учащегося. Подросток несколько раз сильно ударил другого ученика, а затем схватил за горло. Происходящее снимали на смартфон другие школьники.

В региональном главке МВД, отметили, что причиной конфликта послужила личная неприязнь ученика восьмого класса к другому школьнику, который ранее обидел пятиклассника.

Другие инциденты

ИА Регнум сообщало 28 октября о начатой проверке в отношении сына мигрантов, который пришёл в школу обмотанный в таджикский флаг и угрожал школьнице убийством за сделанное ему замечание. После СК возбудил уголовное дело по данному инциденту. Отмечалось, что по причине общественного резонанса и необходимости провести детальную проверку случившегося Следственный комитет изъял данное дело из производства органов полиции.