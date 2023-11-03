Москва, 3 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Позиции президента США Джозефа Байдена и американского Конгресса будут всё чаще расходиться по вопросу о целесообразности траты денег на поддержку киевского режима. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 ноября заявил Иван Тимофеев, политолог, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД).

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press Президента США Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский

Ранее Байден запросил у нижней палаты Конгресса согласования пакета помощи объёмом в 105 млрд долларов, из которых 61,4 млрд предполагалось выделить Украине, а остальное Израилю. Однако парламентарии одобрили только помощь Израилю. Байден пригрозил наложить вето на соответствующий законопроект.

Как заметил Тимофеев, практика международных отношений показывает, что в начале какого-то кризисного явления точки зрения Конгресса и президента совпадают. Но по мере затягивания кризиса эти позиции начинают расходиться. И в настоящее время это видно на примере ситуации вокруг Украины. Это, впрочем, не значит, что американская помощь Украине прекратится, поскольку у президента много полномочий, чтобы продвигать свои инициативы, хотя Конгресс, конечно, может что-то заблокировать и даже преодолеть вето президента.

«Трудно судить, что важнее для нынешней администрации — Украина или Израиль, — сказал Тимофеев. — Важно и то, и то по разным причинам. Но главное другое — США одновременно имеют дело с двумя кризисами, на которые нужно реагировать синхронно. И тратить ресурсы тоже синхронно. Эти ресурсы ограничены, и, естественно, у Конгресса возникают вопросы о том, не пора ли что-то где-то оптимизировать. Мы не знаем, удастся ли этим идеям закрепиться. Но то, что они есть и будут снова звучать, это совершенно точно».

Иными словами, разногласия будут проявляться всё чаще, о чём, кстати, свидетельствует опыт и Афганистана, и Ирака, и Вьетнама и так далее.

Плюс не стоит забывать, что всякие расходы привязываются к политическим результатам. Тимофеев подчеркнул, что расходы могут быть большими, но если есть политический результат, их будут списывать и принимать как должное. В противном случае могут возникать закономерные вопросы. И вот как раз в украинском вопросе практических результатов нет, как нет и политических результатов от антироссийских санкций — потери есть, а ситуация затягивается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Белый дом распространил заявление, где предупреждает об «ужасных последствиях», которыми обернётся прекращение поддержки Киева. Республиканцев критикуют за политизацию такой поддержки.

До этого Байден запросил у Конгресса бюджет на помощь Израилю и Украине. По мнению главы Белого дома, на поддержку Киева следует потратить 61,3 млрд долларов и ещё 14,3 млрд долларов — на помощь Израилю. Также он призвал согласовать 846 млн долларов на ракеты «для реагирования на ситуацию вокруг Украины» и 4 млрд на закупки систем противовоздушной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» для Израиля.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму около 150 млн долларов.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Патрик Райдер заявил, что у США осталось чуть более 5,4 миллиарда долларов из общей суммы, одобренной Конгрессом на военную помощь Украине.