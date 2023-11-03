Москва, 3 ноября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составил 77,7%, сообщил 3 ноября ВЦИОМ по результатам опроса.

Дарья Антонова ИА Регнум Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,7% респондентов», — сообщил ВЦИОМ.

При этом показатель одобрения деятельности Путина на посту президента с 23 по 29 октября составил 74,6%.

Уровень положительной оценки работы главы российского правительства Михаила Мишустина составил 52,3%, правительства России в целом — 48,8%. На вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 60,5% опрошенных.

В опросе участвовали граждане России 18 лет и старше. Опрос проводили методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. В опросе участвовали 1600 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября заявил, что Путину важно, как к нему относятся в стране, а не в других странах. Так он прокомментировал информацию о том, что Путина после его визита в Китай журналисты и политики стали называть государственным лидером № 1.

Как отметил Песков 17 октября, у Путина нет конкурентов в России. Он подчеркнул, что высказал своё личное мнение.