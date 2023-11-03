Москва, 3 ноября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил заочное обвинение некоторым бывшим представителям руководства Украины, в том числе бывшему премьер-министру страны Арсению Яценюку за преступления в Донбассе. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СКР.

Стрингер/РИА Новости Арсениq Яценюк

«На основании полученных данных заочно предъявлено обвинение ряду бывших высокопоставленных должностных лиц. В их числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины», — привело сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что все указанные лица на тот момент являлись членами украинского СНБО и голосовали за принятие «преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции» на юго-востоке Украины.

СК также предъявил заочные обвинения ещё 47 иностранным гражданам, которые принимали участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне Киева.

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с февраля 2014 года, когда его кандидатуру представили на Майдане в Киеве, по апрель 2016 года. Он также входил в состав СНБО, принявшего 13 апреля 2014 года решение о проведении так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, жители которого не согласились с произошедшим в Киеве госпереворотом.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Лефортовский суд Москвы заочно арестовал подполковника Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Максима Кириловца по делу о подготовке теракта. Подполковника ГУР также объявили в международный розыск.

В пресс-служба СКР 6 октября сообщили, что следователи предъявили заочные обвинения трём высокопоставленным деятелям Украины, включая бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия. Обвинения также предъявили бывшему генеральному прокурору Украины Олегу Махницкому и экс-председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину.