Москва, 3 ноября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил заочные обвинения ещё 47 иностранцам, которые приняли участие в боевых действиях на Украине, сообщили 3 ноября в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предъявлено обвинение заочно еще 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля», — говорится в заявлении.

По данным СК, всего уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранцев из 39 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Луганске оперативное совещание и заслушал доклады о результатах расследования преступлений киевского режима.

Как 3 ноября сообщало ИА Регнум, СК заочно предъявил обвинение ряду бывших высокопоставленных должностных лиц, включая бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, исполнявшего обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского, исполнявшего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Дещица. По данным следствия, все троя ответственны за проведение антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате в 2014–2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

СК 20 октября заочно предъявил обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны украинскому националисту Ярославу Хунке (Гунько).