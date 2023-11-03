Москва, 3 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В Москве арестовали за растрату полковника Следственного комитета Александра Избенко, сообщил 3 ноября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Избенко — заместитель главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет. Ему предъявили обвинение в растрате свыше миллиона рублей. Упоминаются два эпизода растраты.

Избенко принимал участие в расследованиях резонансных дел, в том числе катастрофы Ту-134 в 2011 году, крушении Falcon 50 в московском аэропорту Внуково, а также катастрофы самолёта в небе над Синайский полуостровом.

Кроме того, он участвовал в расследовании уголовного дела о стрельбе в гимназии в Казани в 2021 году.

Катастрофа самолёта Ту-134 под Петрозаводском 20 июня 2011 года. Лайнер рейса Москва-Петрозаводск при заходе на посадку упал на землю. Погибли 50 человек.

Крушение самолёта частного самолёта Falcon 50 в аэропорту Внуково произошло вечером 20 октября 2014 года. Погибли четыре гражданина Франции.

В результате теракта 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом взорвался самолёт рейса Шарм-Эль-Шейх — Санкт‑Петербург. Погибли 224 человека.

Стрельба в Казани произошла утром 11 мая 2021 года. Виновника Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.