Санкт-Петербург, 3 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского хоккейного клуба СКА Иван Зинченко мог умереть из-за действия судей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом». Такое мнение 2 ноября высказал журналистам главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

Сергей Бобылев/ТАСС

В конце второго периода игры между форвардами СКА и «Авангарда» Зинченко и Марком Вербой произошла драка.

«Игрок соперника продолжает бить лежачего игрока в голову. У нашего игрока шрам на всю жизнь, хотя могло быть намного хуже. Если бы он попал ему в висок, он бы умер. Такие вещи в нашей лиге недопустимы, судьям их нельзя допускать. Кому это нужно?», — заявил Ротенберг.

Главный тренер СКА отметил, что во время драк на льду судьи должны разнимать игроков, однако в этом случае, по словам Ротенберга, соперник продолжал бить Зинченко. Он подчеркнул, что хоккей — это не бои без правил и не уличная драка, и отметил, что в КХЛ нет таких правил.

«Все всё видели, наша сила в правде, будем продолжать вместе работать. Нужно всем вместе обращаться в любые инстанции, чтобы закончить этот беспредел. У нас [Кирилла] Танкова чуть не убили, сейчас Зинченко. Он сидит в крови весь в раздевалке, играть не сможет долгое время», — добавил главный тренер СКА.

Как сообщало ИА Регнум, матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» состоялся 2 ноября в санкт-петербургском «Ледовом дворце» и закончился победой гостей со счётом 3:5. Эта победа стала для омской команды первой выездной выигранной встречей над СКА с 2018 года.

СКА 31 октября дома также уступил казанскому «Ак Барсу». Встреча закончилась победой гостей со счетом 3:2.