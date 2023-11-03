Херсон, 3 ноября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В занятом украинскими войсками Херсоне местному жителю подложили взрывное устройство в его доме. Это сделали два человека в военной форме. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Херсонской области.

Mil.gov.ua

Ночью в четверг, 2 ноября, в частное домовладение проникли двое мужчин. Их заметил сосед. Под переднее колесо автомобиля двое проникших подбросили минно-взрывное устройство.

«Около 02:00 двое неизвестных в военной камуфлированной форме одежды проникли на территорию его частного домовладения. Злоумышленники подбросили под переднее колесо его автомобиля минно-взрывное устройство. Свидетелем проникновения лиц в военной форме стал сосед заявителя из соседнего дома», — рассказали правоохранители.

Сообщается, что мужчина написал заявление в украинскую полицию.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября из-за обстрелов украинских войск погибли два жителя Донецка. Они нанесли массированные удары по Будённовскому району города. В Херсонской области ВСУ обстреляли пункт эвакуации мирных жителей в Голой Пристани. Тогда погибли два человека, в том числе беременная женщина. Ещё двое получили ранения.