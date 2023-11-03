Москва, 3 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Московский производитель поставит автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) для атомной электростанции в Турции. Более тысячи приборов и технических средств будут обеспечивать безопасность функционирования АЭС, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы НПП «Доза»

«Произведенная в Москве продукция пользуется высоким спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», — заявил Овчинский. Он добавил, что столичные предприятия активно сотрудничают с зарубежными партнерами, экспортируя свои изделия в дружественные страны. «Так, в октябре этого года московский производитель НПП «Доза» заключил контракт на разработку, производство и поставку систем радиационного контроля для турецкой АЭС «Аккую». В состав АСРК войдут более тысячи приборов, установок и технических средств для непрерывного мониторинга объекта», — рассказал Овчинский.

Компания поставит универсальные измерительные комплексы, дозиметры-радиометры со сменными блоками детектирования, установки контроля радиоактивного загрязнения персонала и предметов. Для их изготовления предприятие разработало и наладило серийное производство блоков детектирования, которые имеют высокую чувствительность и изготавливаются полностью из российских компонентов.

В рамках контракта компания изготовит и поставит оборудование, осуществит испытания, а также выполнит монтаж и наладку. Автоматизированные системы радиационного контроля установят на четырех энергоблоках и общестанционных зданиях АЭС. Устройства будут следить за радиационным уровнем в помещениях с технологическим оборудованием, а также на местах работы персонала.

НПП «Доза» с 1991 года разрабатывает и производит приборы и системы радиационного контроля. Продукция компании востребована во всех сферах деятельности, связанных с ионизирующим излучением. Среди них — атомная энергетика, промышленность, медицина, мониторинг окружающей среды, обеспечение безопасности, а также научные исследования. Сегодня изделия производителя работают на предприятиях более чем в 50 странах.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт». На платформе можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.