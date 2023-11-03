Самарканд, Узбекистан, 3 ноября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В Североатлантическом альянсе (НАТО) понимают, что закрытие Балтийского моря для России обернулось бы закрытием его для всех стран региона. Об этом 3 ноября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума в Самарканде.

Иван Шилов ИА Регнум

Замглавы МИД подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет «внутренним морем НАТО» и такого рода заявления делают только «легковесные» политики.

«Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — сказал он.

Грушко отметил, что такие планы абсолютно не обоснованы. Дипломат добавил, что политики, которые попробуют предпринять практические действия в этом направлении, должны понимать все негативные последствия таких решений.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пригрозил закрыть Балтийское для всех российских судов, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. По его мнению, сейчас будет разумным усилить патрулирование НАТО в Балтике.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Ринкевичса, заявил, что Россия не приемлет давления, от кого бы оно ни исходило. Представитель Кремля подчеркнул, что любые угрозы в отношении России являются неприемлемыми.