* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы на заседании 3 ноября заочно приговорил Петра Верзилова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Приговор огласила судья Наталия Дударь, сообщило «РИА Новости».

«Признать Верзилова Петра Юрьевича виновным и назначить ему восемь лет шесть месяцев колонии общего режима», — сказала Дударь.

Также Верзилову суд назначил дополнительное наказание, запретив ему в течение четырёх лет администрировать интернет-ресурсы.

Прокурор на заседании 3 ноября просил суд назначить Верзилову наказание в виде девяти лет колонии общего режима.

Басманный суд Москвы на заседании 9 января принял решение о заочном аресте основателя «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и участника Pussy Riot Верзилова и об объявлении его в международный розыск.

Верзилов, обвиняемый по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства») нарушил избранную ему ранее меру пресечения — подписку о невыезде и уехал за пределы России.

В конце января против Верзилова возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Суд 27 марта заочно арестовал его по делу о фейках по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Для рассмотрения в суд дело о фейках поступило в конце июля. Фейки, согласно материалам дела, Верзилов публиковал в социальных сетях. Информация касалась инсценировки расстрела в Буче.