Вашингтон, 3 ноября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Американский астронавт Томас Маттингли, сыгравший одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля «Аполлон-13», скончался на 88-м году жизни, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

IMAGO/Global Look Press Американский астронавт Томас Маттингли

«31 октября мы потеряли одного из героев нашей страны <…> Его будут помнить на протяжении всей истории», — говорится в заявлении главы NASA Билла Нельсона.

В нём отмечается, что Маттингли принимал ключевые решения по успешному возвращению домой космического корабля и экипажа «Аполлона-13». Он сумел рассчитать схему распределения ресурсов аварийного корабля, позволившую вернуть его на Землю. Тогда на космическом корабле произошёл взрыв бака с жидким кислородом, что привело к выходу из строя основной энергетической установки корабля. Сам астронавт не смог принять участие в этом полёте, так как заболел до запуска «Аполлона-13».

Томас Кен Маттингли II родился 17 марта 1936 года в Чикаго. В 1958 году получил степень бакалавра наук в области авиационной техники в Обернском университете.

Был одним из 19 астронавтов, отобранных NASA в апреле 1966 года. Служил в качестве члена экипажей поддержки астронавтов в миссиях «Аполлон-8» и «Аполлон-11» и занимал пост представителя астронавтов при разработке и тестировании скафандра и рюкзака «Аполлон». Стал пилотом командного модуля для полета «Аполлона-13», но был снят с полета за 72 часа до запланированного запуска из-за болезни.

В 1972 году в должности пилота командного модуля совершил полёт на «Аполлоне-16». Во время обратного перелёта Луна — Земля, он совершил выход в открытый космос. За этот полёт Маттингли наградили медалью «За выдающиеся заслуги» в 1972 году. Второй космический полёт совершил летом 1982 года командиром миссии «Колумбия STS-4», а третий полёт — «Дискавери STS-51C» в 1985 году. Маттингли ушёл в отставку в 1985 году. В общей сложности он пробыл в космосе 21 день четыре часа и тридцать четыре минуты.