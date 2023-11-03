Тель-Авив, Израиль, 3 ноября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Израильские военные вошли в город Газа (административный центр сектора Газа). Об этом 3 ноября сообщило издание Тhe Hill со ссылкой на источники в Израиле.

IDF/Global Look Press

«Израильские военнослужащие вошли в город Газа после завершения окружения городского района, где базируются основные силы палестинской группировки ХАМАС», — говорится в сообщении.

По мнению авторов материала, теперь Армия обороны Израиля столкнётся с целым рядом проблем, так как ей придётся вести боевые действия в густонаселённом городе.

Как заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари, после окружения Газы военные корабли и самолёты помогают пехоте и бронетехнике наносить удары по инфраструктуре ХАМАС. Он добавил, что военные инженеры уничтожают и нейтрализуют взрывчатые вещества и другие препятствия для передвижения израильских военных по городу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что ночью в секторе Газа произошёл бой израильских военных с членами ХАМАС. По данным пресс-службы, войска Израиля стреляли противотанковыми ракетами, также были приведены в действие несколько самодельных бомб.

Ранее в этот же день экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт сообщил, что Тель-Авив должен уничтожить Газу для победы над ХАМАС. По его словам, Израилю стоит это сделать, даже несмотря на потерю поддержки со стороны международного сообщества.