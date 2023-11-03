Иран, 3 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Во время пожара в городе Ленгеруд (провинция Гилян, Иран) погибли 27 и пострадали 12 человек, сообщило 3 ноября агентство ISNA.

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Как сообщила канцелярия главного судьи провинции, пожар вспыхнул в наркологическом центре.

По словам Бабака Ектапараста, представителя управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Гиляна, инцидент произошёл рано утром 3 ноября.

На место пожара прибыли спасатели, а также пять машин скорой помощи. Причины ЧП пока не установили.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в результате пожара в Южно-Сахалинске погибли два человека. Возгорание произошло в частном доме, где не было пожарного извещателя. Огонь распространился на площади 50 кв. м.

Пожар вспыхнул 31 октября на складе с полиэтиленом в Краснодаре. Пожар распространился на площади в 550 кв. м. Пожарные вынесли с горящего склада три газовых баллона.