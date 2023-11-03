Москва, 3 ноября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского дирижёра, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича Юрия Темирканова в связи с его кончиной. Соответствующую телеграмму 3 ноября опубликовала пресс-служба Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Встреча Юрия Темирканова и Владимира Путина в 2018 году

«Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Темирканов посвятил себя служению искусству и высоким духовным идеалам, а также щедро дарил людям свои талант и вдохновение. При этом он был открыт для добрых, благородных дел и начинаний.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, дирижёр, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов скончался 2 ноября в возрасте 84 лет.

Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике в семье Хату Темирканова, который возглавлял комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии. В 1962 году окончил оркестровый факультет Ленинградской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), а в 1965-м — класс оперно-симфонического дирижирования. В период с 1976 по 1988 год был художественным руководителем, главным дирижёром Театра оперы и балета имени Кирова.

В 1988 году, после ухода из жизни Евгения Мравинского, занял пост художественного руководителя и главного дирижёра ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Часто выступал с зарубежными оркестрами. Награждён большим количеством советских, российских и зарубежных наград.