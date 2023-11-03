Самарканд, Узбекистан, 3 ноября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Цивилизация Европы, к которой, как казалось, имеет отношение и Россия, движется к своему закату. Об этом 3 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе своего выступления на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

Иван Шилов ИА Регнум

Вице-премьер уточнил, что российская сторона открыта для сотрудничества и рассчитывает на то, что в европейских странах ещё имеются остатки здравого смысла.

«Но право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что страны «золотого миллиарда» утрачивают лидерство в мире, несмотря на попытки его сохранить. Глава государства уточнил, что это происходит постепенно, по чисто по объективным обстоятельствам.

Российский лидер 11 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о постепенном переходе мировой экономики к многополярной модели с несколькими центрами роста. Путин уточнил, что место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы.