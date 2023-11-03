Париж, 3 ноября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии, в провале которого недавно признался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, заранее было обречено на неудачу. Ввиду этого Киеву стоит задуматься о мирном разрешении конфликта. Такое мнение 3 ноября высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы так долго об этом [о провале контрнаступления ВСУ] предупреждали! Пришло время прекратить бойню и перейти к переговорам о мире. Скорее!» — написал он.

Политик отметил, что главе киевского режима пришло время прекратить надеяться на поддержку Североатлантического альянса.

«Зеленский, с НАТО покончено», — добавил Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что все подготовленные военные ВСУ либо ранены, либо погибли. Эксперт подчеркнул, что на создание армии необходимо не менее пяти-шести лет.

Ранее в этот же день Залужный в интервью изданию Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик и ВСУ не смогут добиться успехов. По утверждению главкома украинской армии, стороны достигли определённого уровня развития технологий, «как в Первую мировую», и потому не произойдёт «красивого прорыва».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 2 ноября, что в Кремле не согласны с заявлениями Залужного. Он подчеркнул, что Киеву стоит как можно скорее понять, что у него нет перспективы победы на поле боя.