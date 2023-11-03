Флоренция, Италия, 3 ноября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Трое жителей Тосканы в Италии погибли из-за ливней, передаёт 3 ноября телеканал Rainews24.

Claudio Furlan/Global Look Press

Среди погибших пожилой житель городка Монтемурло, тело которого нашли в его доме, затопленном водой. Также погибла 84-летняя женщина, у которой произошёл инсульт во время наводнения.

Кроме того, один человек числится пропавшим без вести в Венето.

В Тоскане ввели из-за наводнения режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил глава региона Эудженио Джани, наводнения наблюдаются в районе Флоренции, а также районе городов Прато и Пистойя в центральной части Тосканы.

На севере Италии 31 октября произошёл шторм, в результате озеро Комо вышло из берегов. Ряд районов Милана оказался затоплен.

Как сообщало ИА Регнум, крупное наводнение произошло в начале октября в Индии. В результате ливней и разливов рек на северо-востоке страны погибли десятки человек.