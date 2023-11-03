Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты являются не посредником, а стороной в конфликте на Ближнем Востоке и занимают в нём сторону Израиля. Об этом 3 ноября заявил экс-директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер.

Haim Zach/Israel Gpo/Global Look Press Встреча премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Как отметил в беседе с «РИА Новости» бывший чиновник ООН, все специалисты и эксперты всемирной организации признают, что «ближневосточный квартет» не является авторитетным и неэффективным институтом. По мнению Мохаибера, это необходимо понять и самими членами этого «квартета».

«Часть проблемы в том, что годами США и Европу представляли, как посредников в конфликте. Но это всегда было грубым искажением фактов. Мы должны осознать, например, что США не являются посредником, США являются стороной конфликта на стороне Израиля», — сказал он.

Бывший чиновник напомнил, что Вашингтон предоставляет Тель-Авиву миллиарды долларов военной помощи, а также сотрудничает с израильской стороной в сфере разведки.

«Они предоставляют дипломатическое прикрытие, в том числе в Совете безопасности, чтобы не допустить какого-либо действия, которое привлекло бы Израиль к ответственности. Они оказывают экономическую помощь», — пояснил Мохаибер.

По его словам, предположение о том, что США и значительная часть европейских стран могут сыграть какую-либо другую роль в этом конфликте, является иллюзией.

«Вместо того, чтобы увидеть европейских лидеров, в том числе лидеров Великобритании, Европейского Союза, выступающих за защиту прав человека, мы видим, как они защищают агрессию, грубые нарушения гуманитарного права, которые осуществляет Израиль на оккупированных территориях», — уточнил экс-чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины. Согласно документу, Тель-Авив должен получить от Вашингтона $14,3 млрд.

Экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт 3 ноября заявил, что Израиль должен уничтожить сектор Газа для победы над палестинским движением ХАМАС. По его мнению, Тель-Авиву нужно это сделать, даже несмотря на потерю поддержки со стороны международного сообщества.