Тель-Авив, Израиль, 3 ноября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В ночь на 3 ноября в секторе Газа произошёл бой между израильскими военными и членами ХАМАС. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

IDF/Global Look Press

По данным ЦАХАЛ, ночью на территории Газы военных Израиля обстреляли противотанковыми ракетами, также были приведены в действие несколько самодельных бомб.

«Наземные силы направляли удары авиации и артиллерии. Террористы были уничтожены, а опасность для военнослужащих устранена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, обозреватель издания The War Zone Говард Альтман написал, что боец ХАМАС совершил «сумасшедшую вылазку» из укрытия и установил бомбу на израильский танк «Меркава». По словам журналиста, после этого боец отбежал и выстрелил по боевой машине из гранатомёта. Свои действия он фиксировал на видеокамеру, которая была закреплена у него на шлеме.

Ранее в этот же день военно-политический кабинет министров Израиля объявил о прекращении каких-либо контактов с сектором Газа. Тель-Авив также отменил финансирование через Палестинскую национальную администрацию.

Палата представителей США 2 ноября одобрила законопроект о выделении помощи Израилю, в котором отсутствует упоминание Украины. Согласно документу, Тель-Авив должен получить от Вашингтона 14,3 миллиарда долларов.