Варшава, 3 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Последствия конфликта на Украине и пандемии коронавируса привели к массовой депрессии населения Европы, в связи с чем Евросоюз ежегодно теряет до 600 миллиардов евро. Об этом сообщило издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Согласно результатам проведённого PIE опроса, 62% респондентов негативно оценили своё психическое здоровье из-за влияния конфликта на Украине и пандемии коронавируса. Отмечается, что массовые депрессия и тревога привели к снижению производительности труда.

«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более €600 млрд», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что санкции Запада в отношении России лишь усугубили положение стран Европейского союза. Он также указал на большие проблемы, которые испытывает экономика Германии и других европейских стран.