Interia: Евросоюз ежегодно теряет €600 млрд из-за массовой депрессии
Варшава, 3 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Последствия конфликта на Украине и пандемии коронавируса привели к массовой депрессии населения Европы, в связи с чем Евросоюз ежегодно теряет до 600 миллиардов евро. Об этом сообщило издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).
Согласно результатам проведённого PIE опроса, 62% респондентов негативно оценили своё психическое здоровье из-за влияния конфликта на Украине и пандемии коронавируса. Отмечается, что массовые депрессия и тревога привели к снижению производительности труда.
«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более €600 млрд», — говорится в материале.
Как передавало ИА Регнум, ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что санкции Запада в отношении России лишь усугубили положение стран Европейского союза. Он также указал на большие проблемы, которые испытывает экономика Германии и других европейских стран.