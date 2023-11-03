Анкара, 3 ноября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Экспортёры цитрусовых из Турции сталкиваются с трудностями на рынке России, который является для них самым крупным, из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других стран. Об этом заявил председатель правления Союза экспортёров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, его слова 2 ноября привела газета Dünya.

Lekies

По словам Учака, российский рынок является для турецких поставщиков основным для экспорта цитрусовых.

Председатель правления Союза экспортёров уточнил, что сейчас начался сезон экспорта лимонов, апельсинов, яблок, грейпфрутов, киви и бананов, но на российском рынке свежих овощей и фруктов для производителей из Турции составляют конкуренцию поставщики из Азербайджана и Китая.

«С каждым днём у нас появляется всё больше конкурентов в сфере экспорта цитрусовых. Даже Китай осуществляет серьёзный экспорт этой продукции на российский рынок. Россия является нашим основным рынком, на который приходится 60% турецкого экспорта. Среди наших конкурентов — Египет, Марокко, Иран», — сказал он.

Доля турецких поставщиков на рынке России может уменьшиться, в связи с чем для её защиты турецким производителям нужно повышать свою конкурентоспособность и качество поставляемой продукции, добавил Учак.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября член бюро международных отношений турецкой партии «Родина» («Ватан»), политолог Эрман Атешоглу заявил ИА Регнум, что сейчас США сеют хаос у границ Турции и поддерживают её потенциальных противников. По словам эксперта, в связи с этим Анкаре, возможно, стоит поискать новых союзников на евразийском пространстве, которыми могут стать Россия, Китай или Иран.