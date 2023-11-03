Белгород, 3 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа сбит 3 ноября российскими силами ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Попытку террористической атаки ВСУ осуществили в 07:10 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 3 ноября силы ПВО сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью. Попытку территористической атаки ВСУ предприняли в 23:45 мск.

Вечером 2 ноября о сбитой над территорией Ростовской области воздушной цели сообщил губернатор Василий Голубев.