Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Белгород, 3 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа сбит 3 ноября российскими силами ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ/РИА Новости
Попытку террористической атаки ВСУ осуществили в 07:10 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.
Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 3 ноября силы ПВО сбили беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью. Попытку территористической атаки ВСУ предприняли в 23:45 мск.
Вечером 2 ноября о сбитой над территорией Ростовской области воздушной цели сообщил губернатор Василий Голубев.