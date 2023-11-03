Алабама, США, 3 ноября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Верховный суд Алабамы (штат в юго-восточном регионе США) разрешил провести казнь заключённого с использованием газообразного азота, сообщил 2 ноября телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

По информации телеканала, суд удовлетворил запрос генерального прокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, осуждённого за заказное убийство женщины, совершённое в 1988 году.

Казнь с помощью азота на данный момент разрешена на законодательном уровне в трёх штатах Соединённых Штатов Америки, однако до этого момента этот метод казни не применялся ни разу.

Отмечается, что в 2022 году департамент исправительных учреждений Алабамы отменил приведение приговора в отношении заключённого после того, как врачи не смогли ввести в его организм «смертельную инъекцию».

Как передавало ИА Регнум, 26 августа издание Associated Press сообщило, что в штате Алабама собираются провести первую казнь заключённого с помощью азотной гипоксии. Этот метод казни подразумевает вдыхание приговорённого к смерти инертного газа, в результате чего человек погибает не от удушья, а от постепенного лишения кислорода.