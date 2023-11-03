Санкт-Петербург, 3 ноября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Азербайджана задержали Турала Мамедова — лидера банды, нападавшей на людей в Санкт-Петербурге, 3 ноября сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Задержанный находился в международном розыске. В настоящее время он ожидает экстрадиции.

В пресс-службе уточнили, что российская сторона уже направила соответствующий запрос.

«Направили запрос с российской стороны в соответствии с конвенцией», ― заявили в общественной организации.

Официальные органы России пока не подтвердили эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интернете появилось видео, где компания молодых людей оскорбляет и избивает прохожих в Петербурге. Инцидентов было несколько, они происходили возле станций метро и в торговых центрах.

В связи с этим 15 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку. После изучения обстоятельств ведомство возбудило уголовное дело о хулиганстве.

Полиция задержала шестерых подозреваемых. Четверых из них отправили под арест. Двоих задержанных обвинили по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства по признакам национальности с применением насилия.