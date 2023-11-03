Американцы одобрили помощь Израилю без Украины — 618-й день СВО
Палата представителей одобрила помощь США Израилю без упоминания Украины — 618-й день СВО
Новый, 617-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о решении Палаты представителей Соединённых Штатов выделить примерно в 14,3 миллиарда долларов в помощь Израилю. Аналитики обратили внимание, что в одобренном документе нет ни слова об Украине.
По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, западные страны начали кампанию по дистанцированию от Владимира Зеленского. Ситуацию, в которой он оказался, эксперт в своём блоге на YouTube 3 ноября назвал «очень тяжёлой»: денег от США и Европы уже не будет.
Олег Соскин считает, что изоляция Зеленского идёт грамотно. В пример привёл публикацию журнала Time, в который показано полное разочарование в украинском лидере.
Столь желанных новостей об успехах на фронте правительство Соединенных Штатов не получит, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не наступают, напомнил экс-советник, отметив отступление украинских войск на нескольких направлениях. А подразделения в Купянске, по его словам, находятся на грани поражения.
Тем временем, Минобороны показало кадры того, как расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск сорвали наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое на запорожском направлении.
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