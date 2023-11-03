Новый, 617-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о решении Палаты представителей Соединённых Штатов выделить примерно в 14,3 миллиарда долларов в помощь Израилю. Аналитики обратили внимание, что в одобренном документе нет ни слова об Украине.

Сергей Корсун ИА Регнум Владимир Зеленский

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, западные страны начали кампанию по дистанцированию от Владимира Зеленского. Ситуацию, в которой он оказался, эксперт в своём блоге на YouTube 3 ноября назвал «очень тяжёлой»: денег от США и Европы уже не будет.

Олег Соскин считает, что изоляция Зеленского идёт грамотно. В пример привёл публикацию журнала Time, в который показано полное разочарование в украинском лидере.

Столь желанных новостей об успехах на фронте правительство Соединенных Штатов не получит, потому что Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не наступают, напомнил экс-советник, отметив отступление украинских войск на нескольких направлениях. А подразделения в Купянске, по его словам, находятся на грани поражения.

Тем временем, Минобороны показало кадры того, как расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск сорвали наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое на запорожском направлении.

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