Вашингтон, 3 ноября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Киев пытается закрыть бреши в обороне и остановить наступление российских войск, из-за чего перебрасывает свои военные подразделения с различных направлений фронта, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что перемещение сил ВСУ приводит к ещё большим проблемам. Так, по информации эксперта, после того, как Вооружённые силы Украины сняли войска под Купянском (Харьковская область), российская армия смогла продвинуться вперёд.

Такая же ситуация произошла под Красным Лиманом (ДНР). Риттер отмечает, что пытается удержать позиции любой ценой, повторяя ошибки, совершенные в Артёмовске (ДНР). Он добавил, что из-за этого украинская армия вынуждена нести колоссальные потери.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Государственного погранкомитета Белоруссии генерал-майор Константин Молостов проинформировал, что ВСУ стянули к украинско-белорусской границе группировку «Север» численностью до 120 тысяч военнослужащих. По его словам, Киев использовал это направление для отдыха и переформирования подразделений, а теперь накапливает там силы.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в свою очередь заявил, что все подготовленные военнослужащие Вооружённых сил Украины либо погибли, либо получили ранения, а у ВСУ больше нет резервов и в войска призывают тех, кто никогда не держал в руках оружия.