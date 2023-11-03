Вашингтон, 3 ноября, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Российские и китайские пилоты «устраивают столкновения» с американскими самолётами в различных напряжённых регионах в целях тренировки, заявил генерал ВВС Соединённых Штатов Америки Марк Келли, слова которого приводит Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

Американский генерал в рамках диалога с изданием указал на ряд случаев столкновения, в том числе и на инцидент с разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, который перехватил российский истребитель Су-27 над акваторией Чёрного моря.

После того инцидента координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя перехват БПЛА MQ-9 Reaper над Чёрным морем, заявил, что этот случай не стал первым. По его словам, подобные инциденты случались и ранее.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут», — заявил Келли.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября в Министерстве обороны сообщили, что истребитель Су-27 не допустил нарушения границ России беспилотником военно-воздушных сил США RQ-4B Global Howk. В ведомстве отметили, что полёт российского истребителя был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и соблюдением всех мер безопасности.