Рамалла , 3 ноября, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Боец палестинского движения ХАМАС совершил «сумасшедшюю вылазку» из укрытия и установил бомбу на израильский танк «Меркава», а после отбежал и выстрелил по бронемашине из гранатомёта, написал обозреватель в статье для издания The War Zone Говард Альтман.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

По его данным, бой проходил в районе Зайтун в Газе. Свои действия боец ХАМАС фиксировал на камеру, которая была закреплена у него на шлеме.

Он установил бомбу, сделанную из реактивной гранаты от РПГ (ручной противотанковый гранатомёт), на корпус танка рядом с задней частью башни.

При этом член ХАМАС успел заложить взрывное устройство, совершить выстрел и вернуться в укрытие всего за девять секунд. Остается неясным, какие повреждения танк мог получить при взрыве.

Альтман отметил, что действия бойца показывают уязвимость бронетехники без поддержки со стороны пехоты. Обозреватель добавил, что это стало «одной из самых больших проблем», с которыми столкнулась израильская армия в ходе провидения наземной операции в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября технологический журналист, консультант Дэвид Хэмблинг заявил, что за первый день атак ХАМАС на Израиль армия еврейского государства могла предположительно потерять 6 танков Merkava и 17 бронетранспортёров.

Он уточнил, что палестинские бойцы подбивали израильские танки, используя маленькие беспилотники. 29 октября члены боевого крыла ХАМАС заявили, что поразили танк Merkava управляемой ракетой к востоку от района Эш-Шуджаии.